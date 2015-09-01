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Бубнов: «Терек» не могли «кинуть» дважды»

1 сентября 2015, 08:18
6

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал скандал вокруг матча "Урал" - "Терек", в котором "шмели" ушли от поражения за четыре минуты до конца основного времени.

"До игры я специально не давал никаких комментариев по этой встрече. Посмотрел ее внимательно, и мне многое стало ясно. Всем было изначально понятно - "Урал" должен проиграть, потому как в прошлом сезоне выиграл в Грозном и остался в премьер-лиге. К несчастью для всех сторон, стало известно о больших ставках на "Терек" в букмекерских конторах, в том числе со стороны некоторых игроков "Урала".

В связи с этим скандалом в Екатеринбург полетел разбираться руководитель департамента РФС по проведению соревнований Сергей Куликов. Он и разобрался, пообщавшись на месте со всеми сторонами. У меня сложилось впечатление, что они решили переиграть изначальный план. Согласно новому, матч должен был завершиться вничью, потому что если бы выиграл "Терек", то был бы скандал. Если бы победил "Урал", то получалось, что Грозный "кинули" два раза, долг не вернули. В итоге выбрали промежуточный вариант. Я был практически уверен при счете 3:2 в пользу "Терека", что это еще не конец. Все очень красиво получилось", - заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат Урал Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Arti Rabbit
1441086233
"в котором "шмлеи" ушли от поражения за четыре минуты до конца основного времени." Постоянные опечатки очень портят имидж вашего ресурса! Скоро выпущу сборник "ляпов" от bombardir.ru
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amg063
1441086323
Ну конечно ж ты всё знал заранее.только молчал,чтоб не лохануться.поставил бы тогда пару лямчиков раз знал
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Тазит
1441087692
оракул...
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feel_this_sheet
1441088495
шмлеи... почти в каждой статье ошибки... у вас там коты что ль по клавиатурам скачут, кнопаки лапками жмут?)
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RJM555
1441093866
я думаю в предстоящей игре Терека не будет спортивной составляющей.......
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Тазит
1441217748
Г. Иванов: Бубнов же балабол и недалёкий человек Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об известном футбольном эксперте Александре Бубнове, прокомментировав его точку зрения относительно матча чемпионата России «Урал» — «Терек» (3:3). «Пусть Бубнов скажет фамилию игрока, поставившего на «Терек» в матче с «Уралом». Ну чего он? Он же балабол. Все люди, с кем разговариваешь, говорят, что он ненормальный человек. И его ещё куда-то берут. Разве это идёт на пользу нашему футболу? Какой-то недалёкий человек рассказывает всякую ерунду. Бубнов же недалёкий. Вы почитайте его книжки! Я читал. Он пишет, что весь «Спартак» пьяницы, а он один кристально честный, всегда бился. Дасаев плохой, а он ведь лучший вратарь Европы. А Бубнов кто? Ну да, играл в сборной, но Дасаев-то лучший в Европы был, а Бубнов кто?» — приводит слова Иванова официальный сайт «Урала». Источник: Официальный сайт ФК "Урал"
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