Бубнов: «Терек» не могли «кинуть» дважды»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал скандал вокруг матча "Урал" - "Терек", в котором "шмели" ушли от поражения за четыре минуты до конца основного времени.

"До игры я специально не давал никаких комментариев по этой встрече. Посмотрел ее внимательно, и мне многое стало ясно. Всем было изначально понятно - "Урал" должен проиграть, потому как в прошлом сезоне выиграл в Грозном и остался в премьер-лиге. К несчастью для всех сторон, стало известно о больших ставках на "Терек" в букмекерских конторах, в том числе со стороны некоторых игроков "Урала".

В связи с этим скандалом в Екатеринбург полетел разбираться руководитель департамента РФС по проведению соревнований Сергей Куликов. Он и разобрался, пообщавшись на месте со всеми сторонами. У меня сложилось впечатление, что они решили переиграть изначальный план. Согласно новому, матч должен был завершиться вничью, потому что если бы выиграл "Терек", то был бы скандал. Если бы победил "Урал", то получалось, что Грозный "кинули" два раза, долг не вернули. В итоге выбрали промежуточный вариант. Я был практически уверен при счете 3:2 в пользу "Терека", что это еще не конец. Все очень красиво получилось", - заявил Бубнов.