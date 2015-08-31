Мутко: «Наши болельщики получат возможность посмотреть матч Россия – Швеция»

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что матч отбора Евро-2016 Россия – Швеция может быть не показан по телевидению.

«Действительно, есть определенные проблемы с правами на трансляцию отборочных матчей Евро-2016. В УЕФА не поступил платеж, и связано это в первую очередь со скачком курса валют. Нормального контракта же никто не заключал. В любом случае, мы просто обязаны решить эту проблему в самые кратчайшие сроки. Думаю, что наши болельщики все-таки получат возможность посмотреть матч сборной России со Швецией по телевизору. Наши люди вплотную занимаются этим вопросом», – заявил Мутко.

