Голунов: «РФС точно ничего не должен УЕФА»

Коммерческий директор РФС Петр Голунов поделился информацией по поводу возможной отмены показа матчей сборной России в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2016:

– Есть вероятность, что УЕФА не разрешит «Первому каналу» показывать матч из-за неуплаты денег?

– Такой информации у меня нет. РФС точно ничего не должен УЕФА.

– И все-таки, какова вероятность, что мы не увидим матч жизни по общедоступному каналу?

– Даже не знаю, как выразиться. Я не беспокоюсь на сей счет. Все будет нормально. Не хочу комментировать слухи или домыслы.

– Есть какой-то дедлайн?

– В ближайшие дни появится официальная информация. Призываю журналистов не нагнетать ситуацию. Хочу напомнить, что до последнего момента в сетке «Первого канала» не значился матч юношеского чемпионата Европы Россия – Испания. Но в итоге программа была сверстана. Сдвинули «Время» и показали матч в прямом эфире. А здесь все-таки речь идет о главной сборной. Не волнуйтесь.

– Сколько билетов уже продано на субботний поединок?

– На сегодняшний день – около 35 тысяч, – сказал Голунов.

Напомним, что матч Россия – Швеция может быть не показан в России.