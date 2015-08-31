Мартиаль отправился в Англию для подписания контракта с «МЮ»

Нападающий «Монако» Антони Мартиаль покинул расположение сборной Франции с разрешения ее главного тренера Дидье Дешама и направился в Англию, для прохождения медосмотра и последующего подписания контракта с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается в официальном заявлении Федерации футбола Франции, «Принимая во внимание исключительные обстоятельства, тренер принял решение отпустить игрока. Он вернется в расположение команды во вторник утром».

Сообщается, что «Монако» хочет получить за игрока 60 миллионов евро и защитника «МЮ» Маркоса Рохо. В прошлом сезоне Мартиаль забил 9 голов в 35 матчах Лиги Один.