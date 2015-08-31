Юран: «Смолову еще рано выходить в стартовом составе сборной»

Бывший футболист сборной России Сергей Юран считает, что в нападении национальной команды в матче квалификации Евро-2016 против шведов должен сыграть Дзюба или Кокорин.

– Смолов забил классный гол в ворота “Локомотива”, в каждом матче из кожи вон лезет, чтобы отличиться. Заслужил место в стартовом составе против Швеции?

– Еще нет. Смолов старается, действует хорошо, но рановато его выпускать в стартовом составе на острие. Здесь у нас только два кандидата – Дзюба или Кокорин. Выбор, нужно признать, невелик…

– Кокорин?! Но он же дисквалифицирован. Да и до злополучного для него матча с “Тереком” пропустил три игры из-за травмы…

– А что вы предлагаете? Альтернатива – только Дзюба. Все будет зависеть от выбранной Слуцким тактики. Александр в любом случае находится в тонусе, тренируется. Ему есть что доказывать. А то в последнее время многовато вокруг него шума…