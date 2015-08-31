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  • Юран: «Смолову еще рано выходить в стартовом составе сборной»

Юран: «Смолову еще рано выходить в стартовом составе сборной»

31 августа 2015, 11:44
9

Бывший футболист сборной России Сергей Юран считает, что в нападении национальной команды в матче квалификации Евро-2016 против шведов должен сыграть Дзюба или Кокорин.

– Смолов забил классный гол в ворота “Локомотива”, в каждом матче из кожи вон лезет, чтобы отличиться. Заслужил место в стартовом составе против Швеции?

– Еще нет. Смолов старается, действует хорошо, но рановато его выпускать в стартовом составе на острие. Здесь у нас только два кандидата – Дзюба или Кокорин. Выбор, нужно признать, невелик…

– Кокорин?! Но он же дисквалифицирован. Да и до злополучного для него матча с “Тереком” пропустил три игры из-за травмы…

– А что вы предлагаете? Альтернатива – только Дзюба. Все будет зависеть от выбранной Слуцким тактики. Александр в любом случае находится в тонусе, тренируется. Ему есть что доказывать. А то в последнее время многовато вокруг него шума…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Швеция Юран Сергей
Комментарии (9)
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Krasnodar 123
1441011035
Конечно надо ставить Дзюбу и Кокорина это известные снайперы!
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medvechonok
1441011418
Дожили, нет нападающих...........
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stas-kst
1441011657
можно было и не разделять интервью на 2е части, как бы еще и 3я не появилась))
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stas-kst
1441011698
это и есть 3я часть оказывается )))
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астраханец
1441011814
Дзюба, ахах)))) игрочишка за баблишко))
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Бан
1441016747
Дзюба ноль по сравнению со Смоловым. Смолов нападающий сам по себе, может самостоятельно решать задачи, а Дзюбе нужно, чтобы на него играла вся команда - кроме физики ничего нет.
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Дмитрий Астрахань
1441018323
Нет нормальных нападающих, мож вообще без них обойтись )))))
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Hater gonna hate
1441019236
Смолов здорово прибавил, сам себе момент может придумать, бьется за каждый мяч, идёт в обводку(и успешно идёт), главное ему обороты не сбавлять, а увеличивать!
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Garrincha58
1441026861
Юрану лучше бы помолчать а не советы дурные выдавать кому же еще играть если не Смолову не Дзюбе же доверять если Леня не дурак как Боаш тогда пусть игрочишко играет
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