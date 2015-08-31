Ерохин: «Интерес со стороны «Спартака» и «Локомотива» – слухи»

Полузащитник «Урала» Александр Ерохин прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Спартака», «Локомотива» и лиссабонского «Спортинга».

«Думаю, интерес со стороны «Спортинга» может быть, но конкретного предложения не было. Для начала нужно зарекомендовать себя здесь, стабильно играть на хорошем уровне. Хотел бы попробовать себя в чемпионате Германии.

Интерес со стороны «Спартака» и «Локомотива» – это слухи. Видел, что такое писали. Наверное, это связано с тем, что я попал в список сборной России. Конечно, переход в «Спартак» или «Локомотив» был бы шагом вперед», – сказал Ерохин в эфире телеканала «Россия -2».