Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Виллаш-Боаш в свои 36 лет не выучил, что такое дух спорта»

Орлов: «Виллаш-Боаш в свои 36 лет не выучил, что такое дух спорта»

31 августа 2015, 08:58
38

Комментатор «НТВ-Плюс» Геннадий Орлов раскритиковал поведение главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша во время матча седьмого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:3). Эксперт считает, что в поражении хозяев во многом виноват португальский специалист.

«Виллаш-Боаш недоволен. Да, нечестно, неспортивно за неделю до старта менять регламент! Это форс-мажор. Если так расстроен – подавай заявление. Но ведь все команды в одинаковых условиях. Теперь еще и этот момент с удалением… Главный судья еще только шел к Виллаш-Боашу, но я уже сказал в трансляции: будет удаление. Потому что тренеру нельзя так себя вести. Хотя резервный судья Сараев тоже грубо накричал на Виллаш-Боаша, обратился к нему на «ты» – у меня же интершум, я слышу разговоры у бровки – но это не оправдывает поведение наставника «Зенита».

На игроков инцидент с тренером подействовал удручающе. Им минут пять пришлось приходить в себя. Конечно, это поражение тренера. Психологическое поражение. Тренер должен излучать оптимизм. Говорят же ему: улыбнись! А у него настроение все хуже и хуже. О чем он думал в тот момент – только о себе? За ним же команда – уж не говорю про клуб, про болельщиков… Какой повод был для таких эмоций? «Зениту» поставили пенальти в ворота? Кого-то выгнали с поля? Где состав преступления, чтобы тренер так реагировал? Только его внутреннее состояние привело к этому. Он был недоволен игрой.

Идут разговоры: Витсель хочет уехать, Кришито хочет уехать – чемоданное настроение у игроков. Они не знают, что делать. И это чемоданное настроение внутри команды развил сам Андре Виллаш-Боаш! Своей неуверенностью, своими словами о лимите. Что лимит – у тебя набор игроков какой! Он поддался эмоциям, не выдержал. Это первое в его жизни подобное испытание. Когда он ехал в Россию, должен был предполагать, что испытаний будет предостаточно.

Настоящий спортсмен ищет трудности, чтобы их преодолевать. Тебе трудно – победи эту трудность! Видимо, этот парень в 36 лет еще не до конца выучил, что такое дух спорта. Когда ты всегда готов к бою, готов исправить свою ошибку, готов работать и с улыбкой идти в этот бой. Виллаш-Боаш уверяет, что у него есть опыт, но, судя по происходящему, недостаточный, раз он так себя ведет в подобных ситуациях», – резюмировал Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Виллаш-Боаш Андре Орлов Геннадий
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Карабас Барабас
1441003445
Одно слово-ФИЗРУК.
Ответить
kirrik
1441004989
Такие у нас все комментаторы умные, просто жесть. Он выиграл трофеев море со многими командами, а кто такой Орлов? Не тебе, Орлов, кого-то осуждать. Сиди и пипикай в свой микрофон.
Ответить
Asbjorn
1441006421
Такой же нытик как и Моуриньо
Ответить
Nesterenko
1441006488
Ну это вообще супер, яростный фанат Зенит сказал что Боаш - нытик. И это действительно так, Орлов красавчик, все по делу.
Ответить
Оззи
1441007714
орлов иди на х вместе со своим боашем.Оба фууу
Ответить
medvechonok
1441011355
Все правильно сказал Орлов, пора менять тренера! На Гончаренко!
Ответить
KosSidFCZP
1441011419
А всё началось когда он отказался от Кержакова!
Ответить
ШАХ
1441011528
Не понимаю.. Где Зенит таких тренеров берёт?!!!!
Ответить
Звезда запаса
1441016354
Андреш Виллаш Боаш - слабак. То, что его сливают - это нормально.
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1441018746
Хочется чтобы Орлов уже окончательно переехал в Москву, с концами. Он им комментирует футбол так, как москвичи просят, и говорит им то, что москвичи желают слышать. Вот и не нужно больше приплетать Орлова к Санкт-Петербургу. Слишком слаб.
Ответить
Главные новости
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
5
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
2
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
8
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
Все новости
Все новости
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
4
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
8
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
5
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
3
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
7
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
8
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
6
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
16
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
11
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
15
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+