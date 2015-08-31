Орлов: «Виллаш-Боаш в свои 36 лет не выучил, что такое дух спорта»

Комментатор «НТВ-Плюс» Геннадий Орлов раскритиковал поведение главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша во время матча седьмого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:3). Эксперт считает, что в поражении хозяев во многом виноват португальский специалист.

«Виллаш-Боаш недоволен. Да, нечестно, неспортивно за неделю до старта менять регламент! Это форс-мажор. Если так расстроен – подавай заявление. Но ведь все команды в одинаковых условиях. Теперь еще и этот момент с удалением… Главный судья еще только шел к Виллаш-Боашу, но я уже сказал в трансляции: будет удаление. Потому что тренеру нельзя так себя вести. Хотя резервный судья Сараев тоже грубо накричал на Виллаш-Боаша, обратился к нему на «ты» – у меня же интершум, я слышу разговоры у бровки – но это не оправдывает поведение наставника «Зенита».

На игроков инцидент с тренером подействовал удручающе. Им минут пять пришлось приходить в себя. Конечно, это поражение тренера. Психологическое поражение. Тренер должен излучать оптимизм. Говорят же ему: улыбнись! А у него настроение все хуже и хуже. О чем он думал в тот момент – только о себе? За ним же команда – уж не говорю про клуб, про болельщиков… Какой повод был для таких эмоций? «Зениту» поставили пенальти в ворота? Кого-то выгнали с поля? Где состав преступления, чтобы тренер так реагировал? Только его внутреннее состояние привело к этому. Он был недоволен игрой.

Идут разговоры: Витсель хочет уехать, Кришито хочет уехать – чемоданное настроение у игроков. Они не знают, что делать. И это чемоданное настроение внутри команды развил сам Андре Виллаш-Боаш! Своей неуверенностью, своими словами о лимите. Что лимит – у тебя набор игроков какой! Он поддался эмоциям, не выдержал. Это первое в его жизни подобное испытание. Когда он ехал в Россию, должен был предполагать, что испытаний будет предостаточно.

Настоящий спортсмен ищет трудности, чтобы их преодолевать. Тебе трудно – победи эту трудность! Видимо, этот парень в 36 лет еще не до конца выучил, что такое дух спорта. Когда ты всегда готов к бою, готов исправить свою ошибку, готов работать и с улыбкой идти в этот бой. Виллаш-Боаш уверяет, что у него есть опыт, но, судя по происходящему, недостаточный, раз он так себя ведет в подобных ситуациях», – резюмировал Орлов.