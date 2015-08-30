Смолов разбил дрон во время матча с «Локомотивом»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов разбил дрон во время матча с московским «Локомотивом».

Во время второго тайма на газон стадиона опустился дрон, Смолов подобрал его и выбросил за пределы поля, в результате чего аппарат разбился.

При этом во время телетрансляции комментатор Василий Уткин заявил, что разбитый дрон не принадлежит компании «НТВ-Плюс», которая осуществляет показ матчей российской премьер-лиги.

Напомним, «Локомотив» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1, проигрывая по ходу матча.