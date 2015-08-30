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Смолов разбил дрон во время матча с «Локомотивом»

30 августа 2015, 16:42
8

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов разбил дрон во время матча с московским «Локомотивом».

Во время второго тайма на газон стадиона опустился дрон, Смолов подобрал его и выбросил за пределы поля, в результате чего аппарат разбился.

При этом во время телетрансляции комментатор Василий Уткин заявил, что разбитый дрон не принадлежит компании «НТВ-Плюс», которая осуществляет показ матчей российской премьер-лиги.

Напомним, «Локомотив» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1, проигрывая по ходу матча.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар
Комментарии (8)
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Измайловский Кочегар
1440942629
Хороший заголовок. Надо ещё добавить "и так будет со всеми дронами, опустившимися на поле!"
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OritanVovka
1440948077
А я думал он мячом... Кержаков по воробьям, Смолов по дронам ...
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Krasnodar 123
1440954680
МОЛОДЕЦ ДЯДЯ ФЕДОР ! И ГОЛ КРАСИВЫЙ ЗАБИЛ И ДРОН РАСКОЛОТИЛ.
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CSKA75875
1440956388
В ПВО служил походу)
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Protosser
1441007544
Ну и правильно. Надо было ногой его отправить за поле. Всякие недоумки напокупают техники.
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овертайм
1441131480
это дрон стадиона
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овертайм
1441131535
и ваще чо у меня с аватаром???
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