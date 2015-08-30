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РФПЛ. «Локомотив» добыл волевую победу над «Краснодаром»

30 августа 2015, 15:30
35

«Локомотив» в матче 7-го тура Премьер-лиги обыграл на своем поле «Краснодар». Гости первыми открыли счет – Федор Смолов сместился с фланга в центр и нанес великолепный обводящий удар по воротам Гильерме.

Сравнял счет в матче Умар Ниассе спустя всего семь минут, забив довольно курьезный гол. Форвард прорвался в штрафную, обыграв двух защитников «Краснодара», споткнулся и упал, но все равно смог протолкнуть мяч в сетку. Победный гол на счету Касаева – Алан сыграл на добивании после удара Ниассе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

Локомотив (Москва) – Краснодар (Краснодар) 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Смолов, 10; 1:1 – Ниассе, 17; 2:1 – Касаев, 56

Локомотив: Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Касаев (Янбаев, 87), Тарасов, Ндинга (Михалик, 46), Коломойцев, Самедов, Ниассе (Майкон, 70)

Краснодар: Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Петров, Мамаев, Газинский (Оздоев, 60), Лаборде (Быстров, 46), Ари (Вандерсон, 66), Смолов.

Предупреждения: Лаборде, 21; Тарасов, 29; Чорлука, 32; Газинский, 33; Страндберг, 37.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив
Комментарии (35)
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Scar
1440938196
Всех с победой! :) Гол Ниассе вообще гол тура, имхо :))
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Joker Loko
1440938231
Зенит занимает объективно свое место)
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alex-76
1440939102
Всех паровозов с победой!
Ответить
Аланский патриот
1440939247
Почему "волевую"? Обычная победа. Локо мог ещё голов 5-ть забить.
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mdu86
1440940226
Локомотив выглядел лучше Краснодара и заслуженно победил!Счёт матча мог быть ещё плачевнее для южан. С победой железнодорожники!
Ответить
Поллитра
1440941080
Алан красавчег до канца пошел на мяч.Локо с заслуженной победой.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1440941472
БЫКИ УДРУЧАЮТ...ПАРОВОЗ РАДУЕТ.....
Ответить
Измайловский Кочегар
1440942452
Всех болел Локо - с победой! С такой игрой и таким прогрессом можно с оптимизмом ждать групповой этап ЛЕ.
Ответить
Fedor Caligula
1440945696
Понравился матч!!! было на что посмотреть)) Всех паровозов с ПОБЕДОЙ!!!
Ответить
suhow6
1440949745
блин. жаль Краснодар
Ответить
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