Куликов: «Лично у меня нет сомнений в честности матча «Урал» – «Терек»

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, который был комиссаром матча «Урал» – «Терек», отметил, что соперники играли честно и боролись до конца

Ранее некоторые букмекерские конторы прекратили принимать ставки на матч 7-го тура чемпионата России «Урал» – «Терек», поскольку коэффициенты на победу грозненской команды были сильно занижены. В прессе появилась информация, что игра может быть договорной.

«Команды своей игрой ответили тем, кто не верил в честность матча. Попытка посягнуть на честь клубов была предотвращена. Накануне игры я встречался с руководителями клубов, с тренерами, с капитанами команд. Конечно, все они были расстроены этими слухами. На игру я выходил с пониманием того, что, наверное, где-то меня можно обмануть. Однако лично у меня нет сомнений в честности матча, как, думаю, и у многих других, кто смотрел игру.

«Двоих футболистов во время матча уносили на носилках. После матча я заходил в раздевалки, у некоторых игроков были кровоподтеки», – сказал Куликов.

РФПЛ. «Урал» – «Терек». Все голы