Бенитес: «Хамес прибыл из отпуска позже остальных, и поэтому пока еще набирает форму»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес отметил, что не имеет ничего против полузащитника команды Хамеса Родригеса, объяснив непопадание колумбийца в основной состав плохой формой.
«После чемпионата мира и Кубка Америки футболисты имеют право на отдых, – цитирует AS Бенитеса. – Это вполне логично и идет им на пользу. Хамес прибыл позже остальных, он еще набирает форму. Ничего большего тут нет. Это просто техническое тренерское решение. Люди же хотят обсуждать подобные вещи, основываясь на предположениях».
Источник: «Спорт-Экспресс»