Бенитес: «Хамес прибыл из отпуска позже остальных, и поэтому пока еще набирает форму»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес отметил, что не имеет ничего против полузащитника команды Хамеса Родригеса, объяснив непопадание колумбийца в основной состав плохой формой.

«После чемпионата мира и Кубка Америки футболисты имеют право на отдых, – цитирует AS Бенитеса. – Это вполне логично и идет им на пользу. Хамес прибыл позже остальных, он еще набирает форму. Ничего большего тут нет. Это просто техническое тренерское решение. Люди же хотят обсуждать подобные вещи, основываясь на предположениях».