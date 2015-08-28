Орлов: «Жирков развяжет руки Халку»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что игрок «Динамо» Юрий Жирков в случае перехода в «Зенит» будет задействован в полузащите, а не обороне.

«Если появится Жирков, это будет добавка для атаки. Почему-то все считают, что он должен поменять Доменико Кришито, но почему? На самом деле это полузащитник, скорее всего. Если будет взаимозаменяемость левого защитника и левого полузащитника, они будут разрывать правый фланг обороны соперника, это то, что надо «Зениту».

Это развяжет руки Халку, который все время под опекой двух-трех игроков соперника, а Жирков умеет атаковать. На мой взгляд, Жирков пока не использовал весь свой возможный потенциал», – сказал Орлов.