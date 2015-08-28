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«Терек» будет жаловаться на букмекеров в РФПЛ

28 августа 2015, 20:46
3

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов заявил, что клуб будет жаловаться в РФПЛ из-за того, что многие букмекеры посчитали сегодняшний матч 7-го тура чемпионата России с «Уралом» договорным.

«Я лично буду делать все, чтобы противодействовать слухам о договорных матчах. Я вынесу этот вопрос на обсуждение на общем собрании РФПЛ. Я предлагаю, чтобы букмекеры, которые распространяют слухи о якобы договорном характере матчей, платили штрафы за то, что позорят клубы.

Информация, которая появилась, – полный бред. И из-за нее так получилось, что если бы мы сегодня выиграли, все бы сказали, что «Урал» «сдал» нам игру. Мы заранее находились в кошмарном положении. «Терек» убили психологически. Ситуация получилась такая, что я лично даже и не знал, что лучше – победить или проиграть. Если бы выиграли, могли бы столько мусора на нас повесить, что его было бы очень сложно выгребать. Так что с какой-то стороны даже хорошо, что встреча завершилась вничью», — заявил вице-президент грозненского клуба.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Урал
Комментарии (3)
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prosport69
1440784158
Вечно они всем недовольны
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iBragim2102
1440805574
говорят что после прогруза на победу терека, решили играть ничью, всё как с МММ )))
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