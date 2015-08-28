Ротенберг продолжит карьеру в «Ростове»

Тем временем батя построит Керченский мост
Защитник сборной Финляндии Борис Ротенберг, принадлежащий московскому «Динамо», перейдет в «Ростов» на правах аренды.
29-летний игрок будет играть в Ростове-на-Дону как минимум один сезон.
Защитник сборной Финляндии Борис Ротенберг, принадлежащий московскому «Динамо», перейдет в «Ростов» на правах аренды.
29-летний игрок будет играть в Ростове-на-Дону как минимум один сезон.
Тем временем батя построит Керченский мост
Пригодится. Нормальный защитник.
Папаня отдал сына на воспитание реальному тренеру
Норм, в Ростове любая деревяшка расцветает!:)
Как же мы без него((
Наконец-то сбагрили это бревно