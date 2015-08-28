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    Ротенберг продолжит карьеру в «Ростове»

    Защитник сборной Финляндии Борис Ротенберг, принадлежащий московскому «Динамо», перейдет в «Ростов» на правах аренды.

    29-летний игрок будет играть в Ростове-на-Дону как минимум один сезон.

    Источник: ФК «Динамо»

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    28.08.2015 20:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +23

      Трувор 29 августа 2015, 15:52

      Тем временем батя построит Керченский мост

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 августа 2015, 10:09

      Пригодится. Нормальный защитник.

      0
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      Рейтинг: +186

      KROFF 29 августа 2015, 00:46

      Видимо основным условием перехода было, что папашка закрывает все долги ФК Ростов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Верг 28 августа 2015, 23:30

      Папаня отдал сына на воспитание реальному тренеру

      0
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      Рейтинг: +1299

      Taps 28 августа 2015, 22:10

      Взял бы денег у родственников и жил припеваючи.
      Зачем ноги ломать ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > Taps 29 августа 2015, 02:40

      а он мазахист

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 28 августа 2015, 22:05

      Норм, в Ростове любая деревяшка расцветает!:)

      -1
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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 28 августа 2015, 21:06

      Как же мы без него((

      0
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      Рейтинг: -66

      prosport69 28 августа 2015, 20:49

      Наконец-то сбагрили это бревно

      -1
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