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Ерохин: «Люди поставили деньги на «Терек»? Это их проблемы»

28 августа 2015, 20:13
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Полузащитник «Урала» Александр Ерохин прокомментировал итог матча с «Тереком» (3:3), который до начала встречи многие считали договорным.

– По-хорошему после 2:0 нужно было спокойно играть, доводить дело до победы. Почему-то мы то ли испугались такого счета, пропустили два мяча, потом третий. Пришлось отыгрываться.

– Представляете, какие бы пошли разговоры про «Урал», если бы вы не сравняли счет?

– Все эти разговоры до игры. Мы бы при любом раскладе были без вины виноватыми. Кто-то придумал что-то про странный характер матча, и понеслось.

– После вызова в сборную вы забиваете во втором матче кряду.

– Да я бы не связывал эти события. Я стараюсь в каждом матче искать голевые шансы. Хорошо, что пока получается (смеется).

– Теперь-то наверняка рассчитываете сыграть против шведов?

– Тренеру виднее.

– Как восприняли отъезд Гончаренко, он вернется?

– Не могу ничего сказать. Лучше обращаться к руководителям клуба.

– Представляете, сколько людей, поставивших на победу «Терека», потеряли деньги?

– А что я тут могу сказать? Я ничего не буду им советовать. Они поступили так, как посчитали нужным, я же делал свою работу. Я что, теперь должен чувствовать себя виноватым? (смеется) Это их проблемы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Урал Ерохин Александр
Комментарии (2)
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