Ниассе: «Такая группа – не худший вариант»

Нападающий «Локомотива» Умар Ниассе прокомментировал итог жеребьевки группового раунда Лиги Европы. «Локомотив» попал в одну группу с португальским «Спортингом», турецким «Бешикташем» и албанским «Скендербеу».



«Такая группа – не худший вариант. Отмечу, что «Бешикташ» и «Спортинг» – хорошие соперники с поставленной командной игрой и отличными болельщиками. Хотелось бы встретиться с английскими командами, но они не попали в нашу группу. Будем готовиться к матчам с нашими соперниками. Если мы хорошо стартуем, то сможем выйти в плей-офф Лиги Европы.



Об албанской команде ничего не знаю. Тем не менее наша команда знает, как играть против таких соперников. В России есть похожие команды. Думаю, больше всего стоит беспокоиться о матчах со «Спортингом» и «Бешикташем». В Турции будет очень сложно играть, так как местные фанаты просто сумасшедшие. Конечно, я встречался с «Бешикташем», когда играл в Турции. Могу сказать, что эту команду будут подгонять фанаты, и поддержка придаст сил турецкому клубу. Болельщики «Бешикташа» – одни из лучших в чемпионате Турции. Тем не менее нам нужно начинать побеждать в первых играх вне зависимости от соперника», – заявил Ниассе.