«Ювентус» увеличил предложение по Дракслеру до 23 миллионов

Туринский «Ювентус» предлагает «Шальке» за полузащитника Юлиана Дракслера 23 миллиона евро и бонусы. В немецком клубе ожидали улучшения предыдущего предложения от чемпиона Италии, однако «Шальке» все еще не готов расставаться с Дракслером меньше, чем за 30 миллионов евро.

Альтернативой приобретению молодого немца является покупка хавбека «Зенита» Акселя Витселя. Последнее предложение «Старой Синьоры» составило 25 миллионов евро, но на данный момент прогресса в переговорах нет.