Ловчев: «Если форвард не отметился на табло, значит не играл»

Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал игру ЦСКА в атаке в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга» (3:1). Специалист отметил, что для нападающего важен не объем работы, а забитые мячи.

«Небывалая для российского футбола история – минимум поперечных пасов, все вперед и очень быстро. Все лучшие качества команды, ее игроков как будто в один день вылезли наружу. Скорость Ахмеда Мусы, умение Сейду Думбия как будто притягивать к себе мячик в голевых ситуациях.

Я бы хотел обратить внимание российских форвардов, игроков сборных – мы часто говорим о таком показателе, как объем проделанной работы применительно к нападающим. Забудьте это, всегда вы должны помнить только одно: если форвард не отметился на табло, значит, он не играл. Это основное, то, ради чего вы вообще выходите на поле. Посмотрите на Мусу, на Думбия особенно – вы когда-нибудь слышали, чтобы о них говорили эту дурацкую фразу про «объем работы»? Они выходят, чтобы решать вопрос с победителем матча. Это просто убийцы в атаке, они разорвали на куски оборону», – сказал Ловчев.