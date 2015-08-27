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Лига чемпионов. «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед». Все голы
Лига чемпионов. «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед». Все голы
27 августа 2015, 00:24
2
0:1 — Руни, 20
0:2 — Руни, 49
0:3 — Руни, 57
0:4 — Эррера, 63
Источник:
Бомбардир.ру
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Брюгге
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Тони Монтана
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красота
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ivanthebest
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