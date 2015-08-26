РФПЛ отправит комиссара на матч «Урал» – «Терек»

Российская футбольная премьер-лига отправит комиссара на матч «Урала» против «Терека». Данная информация содержится в заявлении лиги, опубликованном после рабочего совещания, которое решено было собрать после того как в СМИ появились сообщения о возможном договорном характере игры.

Также партнер Премьер-лиги букмекерская компания «Лига Ставок» заявила в ответ на запрос из офиса РФПЛ, что в котировках на матч «отсутствуют перекосы и они соответствуют мировой линии». Напомним, ранее сообщалось, что котировки на победу гостей существенно завышены.

Встреча между екатеринбургским и грозненским клубами в рамках 7-го тура Премьер-лиги пройдет в пятницу, 28 августа.