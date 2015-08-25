Черчесов провел мастер-класс для игроков «Алании»

Экс-главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ, объявивших, что он будет работать неделю с тренерским штабом «Алании».

«Меня попросили провести одну тренировку, мастер-класс, ни о какой работе речи не идет. Бред. Я был на базе, глава республики попросил провести одну тренировку. Прилетел к себе домой, схожу, посмотрю. Это не первый раз так бывает», - сказал Черчесов.

«Алания» после пяти проведенных матчей занимает предпоследнее, 13-е место в зоне «Юг» второго дивизиона чемпионата России.