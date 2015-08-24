Слуцкий: «Вор должен сидеть в тюрьме, а футболист - играть»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о перспективах в команде полузащитника «Реала» Дениса Черышева. Специалист считает, что футболисту нужна игровая практика.

«Ясно, что в "Реале" заиграть гораздо сложнее. Но там любой футболист – игрок своей национальной сборной, независимо от наличия места в стартовом составе. Косвенные признаки говорят о том, что Черышев в хорошем состоянии. Его не стали отдавать в аренду и предоставляли довольно много игрового времени в межсезонье. А его текущее состояние мы увидим на нашем сборе.

Я общался с отдельными приглашенными футболистами. В частности, с Черышевым.

Что лучше – быть в "Реале" и не играть или являться лидером в команде уровня "Вильярреала"? Знаете, как говорится, вор должен сидеть в тюрьме, а футболист должен выходить на поле. Поэтому игровая практика важнее – однозначно! Вот только не всегда все зависит от футболиста. Если тренер или клуб его не отпускают и говорят: "Ты должен остаться в обойме", то эта позиция главенствует над мнением игрока. Ну не может команда рассчитывать только на 11 человек.

Конечно, каждый футболист хочет играть. И Черышев – не исключение», - сказал Слуцкий.