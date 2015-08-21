Конов отказался от должности главного редактора «Матч ТВ»

Василий Конов, о назначении которого главным редактором "Матч ТВ" на прошлой неделе объявил холдинг «Газпром-медиа», отказался от работы на телеканале, сообщает РБК.

Причина - нежелание Конова работать с генеральным продюсером канала Тиной Канделаки. Обе стороны от комментариев отказались. Не сообщается и то, кто теперь займет место главного редактора.

Кроме того, отмечается, что назначение Конова на должность не было согласовано с Канделаки.