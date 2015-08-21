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    Конов отказался от должности главного редактора «Матч ТВ»

    Василий Конов, о назначении которого главным редактором "Матч ТВ" на прошлой неделе объявил холдинг «Газпром-медиа», отказался от работы на телеканале, сообщает РБК.

    Причина - нежелание Конова работать с генеральным продюсером канала Тиной Канделаки. Обе стороны от комментариев отказались. Не сообщается и то, кто теперь займет место главного редактора.

    Кроме того, отмечается, что назначение Конова на должность не было согласовано с Канделаки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2015 18:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Ftg 22 августа 2015, 12:20

      Я не особо в курсе но по моему ставить Канделаки во главе главного спортивного канала это что-то из области бреда :)

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 22 августа 2015, 06:16

      КАНДЕЛАКИ ВОЛЕВАЯ БАБА...НО ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ...ХОТЯ И УТКИН СТАЛ ЖЕ ШЕФ РЕДАКТОРОМ)))

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      Рейтинг: +18

      Bazuka-Limon 22 августа 2015, 04:14

      Хотелось бы знать какое отношение к спорту имеет Канделаки и как она попала в продюсеры?

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 21 августа 2015, 23:36

      Это не уткин, без лишних слов))))) Уткин-баба

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      Рейтинг: +28

      Real chempion 21 августа 2015, 19:26

      Кто теперь займёт место главного редактора? Есть тут один жиробас...))))

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      Рейтинг: +51

      adeptch 21 августа 2015, 18:26

      мужик!

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