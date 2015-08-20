Покеттино: «Нужно пополнение в линии атаки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о направлениях трансферной политики клуба и целях на ближайшие сезоны.

«Очевидно, нам нужно пополнение в линии атаки. Мы определяем свои трансферные цели, и глава клуба усиленно работает над тем, чтобы в команде появились новые атакующие футболисты», – сказал Покеттино.

Также наставник «шпор» прокомментировал ситуацию с Кристианом Эриксеном.

«Он счастлив в «Тоттенхэме» , ему здесь комфортно и он все еще молод. У Эриксена есть контракт».

Напоследок Почеттино поделился планами на будущее.

«Мы сохраняем лучших футболистов у себя для достижения нынешних и будущих целей, для того, чтобы бороться за попадание в первую четверку в ближайшие сезоны и попытаться однажды выиграть Премьер-лигу».