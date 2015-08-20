Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Покеттино: «Нужно пополнение в линии атаки»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о направлениях трансферной политики клуба и целях на ближайшие сезоны.

    «Очевидно, нам нужно пополнение в линии атаки. Мы определяем свои трансферные цели, и глава клуба усиленно работает над тем, чтобы в команде появились новые атакующие футболисты», – сказал Покеттино.

    Также наставник «шпор» прокомментировал ситуацию с Кристианом Эриксеном.

    «Он счастлив в «Тоттенхэме» , ему здесь комфортно и он все еще молод. У Эриксена есть контракт».

    Напоследок Почеттино поделился планами на будущее.

    «Мы сохраняем лучших футболистов у себя для достижения нынешних и будущих целей, для того, чтобы бороться за попадание в первую четверку в ближайшие сезоны и попытаться однажды выиграть Премьер-лигу».

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2015 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11