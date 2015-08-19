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    Уилкшир может вернуться в "Динамо"

    В стан московского "Динамо" может вернуться 33-летний защитник Люк Уилкшир. Его контракт с голландским "Фейеноордом" был расторгнут на прошлой неделе по обоюдному согласию и в настоящее время Люк ищет новый клуб.

    Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев может пригласить Уилкшира в команду, не опасаясь за лимит.

    Австралийский защитник уже играл за бело-голубых в период с 2008 по 2014 года, за это время сыграл в чемпионате России 143 матча и забил 2 гола. Напомним, именно Кобелев привел Уилкшира в "Динамо" в 2008 году.


    Источник: Известия

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    19.08.2015 18:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      fanat-vrn 19 августа 2015, 21:48

      Да на фиг он нужен! Он уже старый!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +134

      Заря 19 августа 2015, 19:53

      Кобелев в своё время назвал Люка самым профессиональным футболистом, с которым ему приходилось когда-либо работать. Так что, скорее всего, не утка.

      0
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 19 августа 2015, 19:49

      Да Кобелев пусть сам заявиться, какая разница то?

      0
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      Рейтинг: +50

      valeh172 19 августа 2015, 19:18

      И еще Ломича тоже верните. Он тоже без клуба.

      0
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      Рейтинг: +73

      7582145698 19 августа 2015, 19:09

      Бред

      0
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      Рейтинг: +26

      Dynamite1923 19 августа 2015, 19:03

      Хоть АН его и приводил, вряд ли позовет снова. Ему 33, плюс насколько я помню он правый защитник, где у нас есть Козлов и Соснин.

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