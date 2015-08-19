«Енисей» назвал имя и.о. главного тренера

А часом не совпадает ли его состояние здоровья с тем что клуб из матча в матч лажу а не игру показывают? честно бы сказал что да,я не справился,облажался... и по собственному желанию тихонько уйти.. Нет,куда уж там.. Напиндеть же можно.. а вообще со здоровьем не шутят.. Ждём Енисей в ПФЛ.
Владимир Ежуров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Енисея», выступающего в ФНЛ.
Сообщается, что рокировка на тренерском мостике команды связана с тем, что Алексей Ивахов не может руководить командой по состоянию здоровья.