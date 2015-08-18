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  • Иньеста: «Нам необходим был хотя бы один гол в первом матче»

Иньеста: «Нам необходим был хотя бы один гол в первом матче»

18 августа 2015, 06:09
3

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста считает, что исход противостояния с «Атлетико» из Бильбао за Суперкубок Испании решило крупное поражение каталонцев в первой встрече. Игрок уверен, что его команде для общей победы е хватило забитого на выезде гола.

«Думаю, забей мы хоть один гол в первом матче, и сомнений в исходе противостояния было бы больше. Однако по итогам второй игры критиковать команду не за что. А вот в первой встрече мы допустили слишком много ошибок, и это сделало итоговую победу очень трудной задачей. Тем не менее мы старались сделать всe, чтобы вернуться в игру», - сказал Иньеста.

Источник: Чемпионат.ком
Суперкубок Испании Испания Атлетик Барселона Иньеста Андрес
Комментарии (3)
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scooter67
1439877074
К сожалению, Иньеста был одним из худших в этом матче. Сдает ветеран.
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neomessi
1439877504
Ну ...праздник конечно не каждый день бывает. Так, что надо сейчас уже собраться первому туру ЛЛ.
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riwz
1439890015
Андрей Иньеста... ребят, исправьте, пожалуйста!
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