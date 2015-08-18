Иньеста: «Нам необходим был хотя бы один гол в первом матче»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста считает, что исход противостояния с «Атлетико» из Бильбао за Суперкубок Испании решило крупное поражение каталонцев в первой встрече. Игрок уверен, что его команде для общей победы е хватило забитого на выезде гола.



«Думаю, забей мы хоть один гол в первом матче, и сомнений в исходе противостояния было бы больше. Однако по итогам второй игры критиковать команду не за что. А вот в первой встрече мы допустили слишком много ошибок, и это сделало итоговую победу очень трудной задачей. Тем не менее мы старались сделать всe, чтобы вернуться в игру», - сказал Иньеста.