Моуринью о замене Терри: «Я - единственный, кто выпускает Джона в каждом матче»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал замену Джона Терри в матче с «Манчестер Сити». На 46-й минуте встречи вместо капитана «аристократов» на поле вышел Курт Зума.

«Не знаю, почему вы не спрашивали о Терри Виллаш-Боаша, Бенитеса и Ди Маттео, это у них он постоянно сидел на скамейке. Задавать мне такие вопросы не имеет смысла, «я — единственный, кто выпускает Джона в каждом матче». Я сделал Терри капитаном, помог вернуться на былой уровень после не самой удачной работы Джона с предыдущими тренерами.



Да, Терри сел на скамейку, но он остался капитаном. Повязка — это всего лишь повязка. Джон не танцевал в раздевалке от радости после замены, но и никакой негативной реакции тоже не было», - сказал Моуринью.