Спиридонов: «На каждого Думбия у «Спартака» есть свой Промес»

Волейболист сборной России Алексей Спиридонов дал свой прогноз на предстоящий матч между «Спартаком» и ЦСКА в рамках пятого тура премьер-лиги.

«Думаю, что «Спартак» обыграет ЦСКА со счетом 3:1. Верю, что красно-белые смогут очень сильно огорчить голкипера армейцев Игоря Акинфеева. «Спарта» же его в Лиге чемпионов стабильно наказывала, а в чемпионате он пока «сухой». Возвращение Думбия? Знаете, на ивуарийца у нас есть свой Промес», – приводит слова Спиридонова корреспондент “Бомбардира» Иван Адаменко.