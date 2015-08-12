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  • Спиридонов: «На каждого Думбия у «Спартака» есть свой Промес»

Спиридонов: «На каждого Думбия у «Спартака» есть свой Промес»

12 августа 2015, 16:21
29

Волейболист сборной России Алексей Спиридонов дал свой прогноз на предстоящий матч между «Спартаком» и ЦСКА в рамках пятого тура премьер-лиги.

«Думаю, что «Спартак» обыграет ЦСКА со счетом 3:1. Верю, что красно-белые смогут очень сильно огорчить голкипера армейцев Игоря Акинфеева. «Спарта» же его в Лиге чемпионов стабильно наказывала, а в чемпионате он пока «сухой». Возвращение Думбия? Знаете, на ивуарийца у нас есть свой Промес», – приводит слова Спиридонова корреспондент “Бомбардира» Иван Адаменко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Думбия Сейду Промес Квинси
Комментарии (29)
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salonik
1439392411
"Спарта" же его в Лиге чемпионов стабильно наказывала Где "Спарта" и где вы??? Сравнил чешский клуб уровня Лиги Чемпионов со своим бездарным тарасовским сбродом, шел бы лучше дальше волейбол играл
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Killofwrath
1439395427
Угараю просто над тем, как дауны Спартаковские раскрылились, типа нормальный старт выдали - все, мы всех рвать будем :D Первый раз чтоли нормально стартуете, по итогам все равно вернетесь на свое любимое 6-8 место.
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MK-42
1439401742
Сравните заголовок и сам текст.Зачем так делать???
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SpaMo2015
1439403813
Посмотрим коняшки))агрессивные вы больно,все свое получат,придет время и вы 4 безответных схватите,а учитывая кто у вас на воротах стоит,может и больше
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Слуцкий
1439408237
На каждого Спиридонова есть свой Савин!Думбия промес все равно что Аршавин Роналдо!Промес типом как муса !Зе луиш еще как то с Думбией катируется но промес никак во первых он полузащитник а Думбия форвард!А прогноз на матч что гадать давайте ждать!
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Kotljar01
1439410921
Очень рано
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Серый0981
1439411582
Поживем увидем.
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Каратель помойников
1439427947
поживем-увидим,не надо шапкозакидательством заниматься недолго ждать осталось
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Grelas
1439442988
Обе команды на ходу, думаю будет результативная ничья.
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Витус Беринг
1439449104
Вот кого забыли спросить !!!
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