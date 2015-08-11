Дзюба: «Слово «игрочишка» надо было запатентовать»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, как относится к многочисленным подколкам со стороны одноклубников.



«Многие пытаются шутить, а у меня само как-то рождается. Многие меня подкалывают, что я специально готовлюсь перед выходом. Возле зеркала какие-то сценки готовлю и потом выдаю. Но на самом деле – это не так. Все как-то само неожиданно в голову приходит. Возможно, иногда перебарщиваю – стоит где-то посерьезнее быть. Многие клише сразу приклеивают – раздолбай и тому подобное. Но это не совсем так. После моего "тренеришка" все начали кричать "игрочишка". Спокойно к этому отношусь. Это забавно. Надо было, конечно, запатентовать это слово, чтобы плагиатом люди не занимались», - сказал форвард в эфире ТК «НТВ Петербург».



Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» четыре матча и забил один гол.