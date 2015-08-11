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Дзюба: «Слово «игрочишка» надо было запатентовать»

11 августа 2015, 00:05
32

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, как относится к многочисленным подколкам со стороны одноклубников.


«Многие пытаются шутить, а у меня само как-то рождается. Многие меня подкалывают, что я специально готовлюсь перед выходом. Возле зеркала какие-то сценки готовлю и потом выдаю. Но на самом деле – это не так. Все как-то само неожиданно в голову приходит. Возможно, иногда перебарщиваю – стоит где-то посерьезнее быть. Многие клише сразу приклеивают – раздолбай и тому подобное. Но это не совсем так. После моего "тренеришка" все начали кричать "игрочишка". Спокойно к этому отношусь. Это забавно. Надо было, конечно, запатентовать это слово, чтобы плагиатом люди не занимались», - сказал форвард в эфире ТК «НТВ Петербург».

Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» четыре матча и забил один гол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (32)
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vlad1969
1439244074
дурачишка
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Алекc
1439246581
Пи*др продажный!!!
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batya13
1439281367
что-то деревяшка разговорилась
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ManUtd1972
1439286036
да,сзади себе на футболке пусть напишет
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Romchik1989
1439287433
Буратино разговорился)
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Klasse
1439288412
В футбол играть не получается, вот и приходится заниматься xyйнeй и нести всякий бред
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jet andy
1439291880
Дзюбиньо, главное играй стабильно и все у тебя получится. И не обращай внимание на вездесущих троллей.
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rifcenter вернулся
1439294352
По его юмору ощущение что ему лет 10
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Marchen
1439296508
остряк я %бу
Ответить
Untitled-1
1439299643
воришка-игрочишка
Ответить
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