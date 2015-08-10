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    Навас: «Матч против «Рубина» был для меня особенным»

    Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».


    «Мы играли сегодня хорошо и одержали победу во многом потому, что забили первый быстрый гол. Потом было легко. Думаю, матч получился для нас в целом не очень тяжелым. Для меня это был особенный поединок, так как я люблю Казань и "Рубин". Но сегодня я защищал цвета другой команды, поэтому доволен, что нам удалось показать хорошую игру. В остальном же никаких обид, и я играл против "Рубина" так же, как против любого другого соперника».

    Напомним, что в итоге ростовчане разгромили «Рубин» со счетом 3:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2015 22:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 10 августа 2015, 22:59

      Большой привет колхознику от Бекиича и КО

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