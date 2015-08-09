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    Капелло, Клопп и Зидан могут возглавить «Марсель»

    Стали известны фамилии кандидатов на должность нового главного тренера французского «Марселя».


    Как сообщает Repubblica, на вакантный пост претендуют сразу несколько грандов тренерского цеха, таких как Юрген Клопп, Карло Анчелотти и Фабио Капелло.

    Также, по данным французских источников, возглавить «Олимпик» может Зинедин Зидан.

    Напомним, прежний наставник «Марселя» Марсело Бьелса подал в отставку после поражения в стартовом матче нового сезона чемпионата Франции против «Кана».

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    09.08.2015 19:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +52

      MK-42 9 августа 2015, 20:43

      мне кажется кроме Зидана здесь больше никто не по карману Марселю.Они то игроков не могут купить нормальных.

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      Рейтинг: +22

      anacarp 9 августа 2015, 20:28

      у них денег та хватит на клоппа и анчелотти

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      Рейтинг: +224

      Ele13 9 августа 2015, 20:00

      Зидан, мне кажется, созрел-таки для менеджера в топ-лиге. Надо дать шанс великому французу!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 августа 2015, 19:36

      Капелло уже растратил российское халяв-баблище?

      0
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      Рейтинг: +28

      Spark333 9 августа 2015, 19:36

      Капеля свалит Марсель!!!инфа 100% !!!Дорогу Зидану!

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