Капелло, Клопп и Зидан могут возглавить «Марсель»

мне кажется кроме Зидана здесь больше никто не по карману Марселю.Они то игроков не могут купить нормальных.
Стали известны фамилии кандидатов на должность нового главного тренера французского «Марселя».
Как сообщает Repubblica, на вакантный пост претендуют сразу несколько грандов тренерского цеха, таких как Юрген Клопп, Карло Анчелотти и Фабио Капелло.
Также, по данным французских источников, возглавить «Олимпик» может Зинедин Зидан.
Напомним, прежний наставник «Марселя» Марсело Бьелса подал в отставку после поражения в стартовом матче нового сезона чемпионата Франции против «Кана».