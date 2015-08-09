Капелло, Клопп и Зидан могут возглавить «Марсель»

Стали известны фамилии кандидатов на должность нового главного тренера французского «Марселя».



Как сообщает Repubblica, на вакантный пост претендуют сразу несколько грандов тренерского цеха, таких как Юрген Клопп, Карло Анчелотти и Фабио Капелло.



Также, по данным французских источников, возглавить «Олимпик» может Зинедин Зидан.