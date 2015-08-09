Вальбуэна согласился перейти в «Лион»

Будет играть в ЛЧ, это очень хорошо. Молоток Оля!!!
Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился деталями скорой сделки с московским «Динамо» касательно перехода полузащитника Матье Вальбуэна.
Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился деталями скорой сделки с московским «Динамо» касательно перехода полузащитника Матье Вальбуэна.
Будет играть в ЛЧ, это очень хорошо. Молоток Оля!!!
Успехов и удачи
классный игрок, жаль..
РОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ СТАНОВИТСЯ НА ОДИН ШАГ СКУЧНЕЕ....
Вот иностранцы хитросделанные, обсуждают они сроки выплаты. Это не 30 лямов и не 50! Отдайте сразу это пятерку и забудьте, так нет же, ещё пол года выплачивать будут.
За пять лямов мог бы и Зенит его купить. Игрок то хороший. Динамики то что потом делать будут. Кроме Зенитовцев у них никого и не останется.
Гурамчик сделал своё тёмное дело, отмыл бабла и ушёл во свояси... И как вообще таких людей на такие должности подпускают?)
правильно что переходит. в еврокубках нужно его видеть) играет ведь здорово) а вот Динамо нужно думать.... отпустили Кураньи, теперь Матьё и Кокорина.... а кто играть-то будет?