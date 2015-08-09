Вальбуэна согласился перейти в «Лион»

Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился деталями скорой сделки с московским «Динамо» касательно перехода полузащитника Матье Вальбуэна.

«Матье через своего агента дал нам согласие на переход. Также «Лион» договорился с «Динамо» по сумме трансфера. Сейчас мы обсуждаем сроки, в которые будет выплачена сумма», - рассказал функционер.

Примерная стоимость сделки составит пять миллионов евро.