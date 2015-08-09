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    Вальбуэна согласился перейти в «Лион»

    Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился деталями скорой сделки с московским «Динамо» касательно перехода полузащитника Матье Вальбуэна.

    «Матье через своего агента дал нам согласие на переход. Также «Лион» договорился с «Динамо» по сумме трансфера. Сейчас мы обсуждаем сроки, в которые будет выплачена сумма», - рассказал функционер.
    Примерная стоимость сделки составит пять миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2015 12:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +28

      Nazi 9 августа 2015, 17:47

      Будет играть в ЛЧ, это очень хорошо. Молоток Оля!!!

      0
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      Рейтинг: +93

      aviator117 9 августа 2015, 17:18

      Успехов и удачи

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      Рейтинг: +29

      Ki85 9 августа 2015, 15:48

      классный игрок, жаль..

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      Рейтинг: +56

      footbil 9 августа 2015, 15:17

      5 лямов?! вы серъезно?!!

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      Рейтинг: +9

      Зидан95 9 августа 2015, 14:16

      РОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ СТАНОВИТСЯ НА ОДИН ШАГ СКУЧНЕЕ....

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 9 августа 2015, 13:56

      Вот иностранцы хитросделанные, обсуждают они сроки выплаты. Это не 30 лямов и не 50! Отдайте сразу это пятерку и забудьте, так нет же, ещё пол года выплачивать будут.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 9 августа 2015, 13:29

      За пять лямов мог бы и Зенит его купить. Игрок то хороший. Динамики то что потом делать будут. Кроме Зенитовцев у них никого и не останется.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 августа 2015, 13:15

      Гурамчик сделал своё тёмное дело, отмыл бабла и ушёл во свояси... И как вообще таких людей на такие должности подпускают?)

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      Рейтинг: +26

      dima556 9 августа 2015, 12:52

      правильно что переходит. в еврокубках нужно его видеть) играет ведь здорово) а вот Динамо нужно думать.... отпустили Кураньи, теперь Матьё и Кокорина.... а кто играть-то будет?

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