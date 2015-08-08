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    РФПЛ. «Динамо» одерживает первую победу

    В Дагестане в субботу встретились команды, которым старт откровенно не удался. Причем у обеих это случилось по объективным причинам. Махачкалинцы чуть ли не полностью обновили команду после выхода из ФНЛ, включая наставника, а «Динамо» все лето был раздираем, что продолжается и сейчас, последствиями санкций УЕФА. Если раньше встреча этих команд могла претендовать на матч тура, то сейчас это не более чем вечерняя игра субботы, где встречаются аутсайдеры.

    Начало осталось полностью за махачкалинцами. На пятой минуте отличился Илья Максимов. На 19-й минуте последовал отыгрыш со стороны Алексея Козлова, который в силу своей позиции на поле забивает не часто. События в игр развивались очень стремительно, и уже на 35-й минуте хозяева снова оказались впереди. Это французский форвард Янник Боли реализовал пенальти. На перерыв «Анжи» вполне должен был уходить, ведя в счете, но детская ошибка в обороне привела к голу Томаша Губочана — 2:2. Во втором тайме прямое удаление заработал Али Гаджибеков, после чего на 79-й минуте Матье Вальбуэна забил с пенальти и вырвал тем самым победу своим. Не исключено, что это был последний гол француза в России, ведь он одной ногой в «Лионе».
    Москвичи набирают трудовые три очка и существенно взмывают в турнирной таблице.

    8 августа. Махачкала. Стадион «Динамо»
    Анжи (Махачкала) - Динамо (Москва) - 2:3 (2:2) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 - Максимов, 5; 1:1 - Козлов, 19; 2:1 - Боли, 35 (с пенальти); 2:2 - Губочан, 45+1; 2:3 - Вальбуэна, 79 (с пенальти).
    Анжи: Помазан, Ещенко, Тигиев, Жиров, Гаджибеков, Амаду (Абдулавов, 85), Аруна (Лазич, 46), Маевский, Максимов, Эбесилио, Боли (Алмейда, 81).
    Динамо: Габулов, Козлов, Морозов, Дьяков, Губочан, Зобнин, Соснин (Ташаев, 80), Денисов, Ионов, Вальбуэна )Живоглядов, 88), Жирков.
    Предупреждения: Морозов, 25; Жиров, 37; Амаду, 43; Эбесилио, 44; Гаджибеков, 45; Максимов, 56.

    Удаление: Гаджибеков, 78.
    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 21:52
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +10

      Сергей63 9 августа 2015, 09:36

      Блин, после ФНЛ, теперь за Анжи болею как за свои Крылья. Опять дырка от бублика, что за фигня. Сегодня со СПАМом играем, теперь тревожно на душе. Блин, обидно за Анжи.

      0
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      Рейтинг: +18

      Bazuka-Limon 9 августа 2015, 01:37

      Бомбардир полный отстой.Соккер был лучше.Разница как между Анжи и Динамо.

      0
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      Рейтинг: +47

      Gotlib 9 августа 2015, 01:00

      Заслуга Кобелева в победе Динамо!

      0
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      Рейтинг: +10

      Анжиец05 даг 9 августа 2015, 00:16

      И вы считаете это победа не судья подарила?

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 9 августа 2015, 00:03

      Было интересно смотреть...много голов, эмоции били через край, удаление, пенальти...всё как в лучших чемпионатах Европы!

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт > морозз 9 августа 2015, 00:15

      я вайпаю саккер ыхыхы

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз > серИт 9 августа 2015, 00:22

      На русском вообще не говоришь...? Бывают и такие чудеса!

      -1
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      Рейтинг: +4077

      морозз > серИт 9 августа 2015, 00:38

      Это ты про коней?

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз > 9 августа 2015, 01:16

      О блин...куда я попал, какой то зверинец на ветке! Ахтунг полный!

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      Рейтинг: +4077

      морозз > 9 августа 2015, 01:17

      Ты сам про себя так...круто и как себя чувствуешь?

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      Рейтинг: +4077

      морозз > 9 августа 2015, 02:26

      Ты ещё и ишак...? Сколько в тебе тайного скрыто!

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз > 9 августа 2015, 04:13

      Любишь резать, маньяк?

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 9 августа 2015, 00:00

      "Динамо" спобедой!!!!▂ ▃ ▅ ▆ █  ♛

      0
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      Рейтинг: +20

      Muslim 05 8 августа 2015, 23:57

      Янник Боли лучший игрок матча

      1
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      Рейтинг: +11

      alex7680 8 августа 2015, 23:41

      Хорошая игра...
      Динамо с победой!!!

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 8 августа 2015, 23:26

      КАК НЕ ОСТАЁТСЯ...ВСЕХ ОН НА СБОРАХ ГОТОВИЛ...И КТО С МОНАКО ДОСТОЙНО ИГРАЛ?. КОБЕЛЕМ ХОТЬ И ДИНАМОВЕЦ ...НО ТРЕНЕР ТАК СЕБЕ. НО Я СНИМУ ШЛЯПУ ПЕРЕД НИМ...ЕСЛИ В ПЯТЁРКУ ВОЙДУТ

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 8 августа 2015, 23:08

      Динамо давно пора было победы одерживать, правда Анжи сегодня не очень заслужил поражение. Похоже что арбитр сегодня московские команды перепутал. Так обычно судят в играх с участием ЦСКА.

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      Рейтинг: -100

      серИт > Зенит 2015 9 августа 2015, 00:15

      с бомжами надо было брать очки, но там ваши башлянули

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