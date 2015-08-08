РФПЛ. «Динамо» одерживает первую победу

В Дагестане в субботу встретились команды, которым старт откровенно не удался. Причем у обеих это случилось по объективным причинам. Махачкалинцы чуть ли не полностью обновили команду после выхода из ФНЛ, включая наставника, а «Динамо» все лето был раздираем, что продолжается и сейчас, последствиями санкций УЕФА. Если раньше встреча этих команд могла претендовать на матч тура, то сейчас это не более чем вечерняя игра субботы, где встречаются аутсайдеры.

Начало осталось полностью за махачкалинцами. На пятой минуте отличился Илья Максимов. На 19-й минуте последовал отыгрыш со стороны Алексея Козлова, который в силу своей позиции на поле забивает не часто. События в игр развивались очень стремительно, и уже на 35-й минуте хозяева снова оказались впереди. Это французский форвард Янник Боли реализовал пенальти. На перерыв «Анжи» вполне должен был уходить, ведя в счете, но детская ошибка в обороне привела к голу Томаша Губочана — 2:2. Во втором тайме прямое удаление заработал Али Гаджибеков, после чего на 79-й минуте Матье Вальбуэна забил с пенальти и вырвал тем самым победу своим. Не исключено, что это был последний гол француза в России, ведь он одной ногой в «Лионе».

Москвичи набирают трудовые три очка и существенно взмывают в турнирной таблице.





8 августа. Махачкала. Стадион «Динамо»

Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 2:3 (2:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Максимов, 5; 1:1 – Козлов, 19; 2:1 – Боли, 35 (с пенальти); 2:2 – Губочан, 45+1; 2:3 – Вальбуэна, 79 (с пенальти).

Анжи: Помазан, Ещенко, Тигиев, Жиров, Гаджибеков, Амаду (Абдулавов, 85), Аруна (Лазич, 46), Маевский, Максимов, Эбесилио, Боли (Алмейда, 81).

Динамо: Габулов, Козлов, Морозов, Дьяков, Губочан, Зобнин, Соснин (Ташаев, 80), Денисов, Ионов, Вальбуэна )Живоглядов, 88), Жирков.

Предупреждения: Морозов, 25; Жиров, 37; Амаду, 43; Эбесилио, 44; Гаджибеков, 45; Максимов, 56.



Удаление: Гаджибеков, 78.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).