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РФПЛ. «Динамо» одерживает первую победу

8 августа 2015, 21:52
32

В Дагестане в субботу встретились команды, которым старт откровенно не удался. Причем у обеих это случилось по объективным причинам. Махачкалинцы чуть ли не полностью обновили команду после выхода из ФНЛ, включая наставника, а «Динамо» все лето был раздираем, что продолжается и сейчас, последствиями санкций УЕФА. Если раньше встреча этих команд могла претендовать на матч тура, то сейчас это не более чем вечерняя игра субботы, где встречаются аутсайдеры.

Начало осталось полностью за махачкалинцами. На пятой минуте отличился Илья Максимов. На 19-й минуте последовал отыгрыш со стороны Алексея Козлова, который в силу своей позиции на поле забивает не часто. События в игр развивались очень стремительно, и уже на 35-й минуте хозяева снова оказались впереди. Это французский форвард Янник Боли реализовал пенальти. На перерыв «Анжи» вполне должен был уходить, ведя в счете, но детская ошибка в обороне привела к голу Томаша Губочана — 2:2. Во втором тайме прямое удаление заработал Али Гаджибеков, после чего на 79-й минуте Матье Вальбуэна забил с пенальти и вырвал тем самым победу своим. Не исключено, что это был последний гол француза в России, ведь он одной ногой в «Лионе».
Москвичи набирают трудовые три очка и существенно взмывают в турнирной таблице.

8 августа. Махачкала. Стадион «Динамо»
Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 2:3 (2:2) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Максимов, 5; 1:1 – Козлов, 19; 2:1 – Боли, 35 (с пенальти); 2:2 – Губочан, 45+1; 2:3 – Вальбуэна, 79 (с пенальти).
Анжи: Помазан, Ещенко, Тигиев, Жиров, Гаджибеков, Амаду (Абдулавов, 85), Аруна (Лазич, 46), Маевский, Максимов, Эбесилио, Боли (Алмейда, 81).
Динамо: Габулов, Козлов, Морозов, Дьяков, Губочан, Зобнин, Соснин (Ташаев, 80), Денисов, Ионов, Вальбуэна )Живоглядов, 88), Жирков.
Предупреждения: Морозов, 25; Жиров, 37; Амаду, 43; Эбесилио, 44; Гаджибеков, 45; Максимов, 56.

Удаление: Гаджибеков, 78.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Динамо
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Зенит 2015
1439064529
Динамо давно пора было победы одерживать, правда Анжи сегодня не очень заслужил поражение. Похоже что арбитр сегодня московские команды перепутал. Так обычно судят в играх с участием ЦСКА.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1439065616
КАК НЕ ОСТАЁТСЯ...ВСЕХ ОН НА СБОРАХ ГОТОВИЛ...И КТО С МОНАКО ДОСТОЙНО ИГРАЛ?. КОБЕЛЕМ ХОТЬ И ДИНАМОВЕЦ ...НО ТРЕНЕР ТАК СЕБЕ. НО Я СНИМУ ШЛЯПУ ПЕРЕД НИМ...ЕСЛИ В ПЯТЁРКУ ВОЙДУТ
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alex7680
1439066471
Хорошая игра... Динамо с победой!!!
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Muslim 05
1439067438
Янник Боли лучший игрок матча
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REDAT
1439067649
"Динамо" спобедой!!!!▂ ▃ ▅ ▆ █  ♛
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морозз
1439067830
Было интересно смотреть...много голов, эмоции били через край, удаление, пенальти...всё как в лучших чемпионатах Европы!
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Анжиец05 даг
1439068602
И вы считаете это победа не судья подарила?
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Gotlib
1439071206
Заслуга Кобелева в победе Динамо!
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Bazuka-Limon
1439073458
Бомбардир полный отстой.Соккер был лучше.Разница как между Анжи и Динамо.
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Сергей63
1439102206
Блин, после ФНЛ, теперь за Анжи болею как за свои Крылья. Опять дырка от бублика, что за фигня. Сегодня со СПАМом играем, теперь тревожно на душе. Блин, обидно за Анжи.
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