РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Урал»

В матче четвертого тура РФПЛ сошлись «Урал» и «Локомотив». «Железнодорожники» приехали в Екатеринбург в ранге безусловного фаворита, но и от «Урала» многие ждали сюрприз. И сюрприз в первом тайме был, но вот только со знаком минус. Оборона «Урала» больше напоминала проходной двор, момент возникал за моментом, и на 28 минуте преимущество логично конвертировалось в гол: Александр Самедов в попытке сделать навес со штрафного отправил круглого точно в сетку ворот. На 39 минуте Умар Ниассе показал, что и с игры «Локомотив» может сегодня забить, отправив мяч точно под перекладину. Во втором тайме после ряда замен «Урал» немного встрепенулся, и на 72 минуте Александр Ерохин после подачи углового перебросил Гильерме, вышедшего из ворот. Когда казалось, что «Урал» может попробовать зацепиться за одно очко, «Локомотив» сумел увеличить преимущество: на 91 минуте матча Майкон, вышедший на замену, головой отправил мяч в ворота «Урала» после подачи Виталия Денисова.







8 августа. Екатеринбург. Стадион «Центральный»

Урал (Екатеринбург) - Локомотив (Москва) - 1:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Самедов, 28; 0:2 — Ниассе, 39; 1:2 — Ерохин, 72; 1:3 — Майкон, 90+1.

Урал: Арапов, Хозин, Мартынович, Фонтанельо, Кулаков, Сапета (Асеведо, 61), Емельянов, Ерохин Бурмистров (Дорожкин, 80), Лунгу (Ставпец, 59), Манучарян.

Локомотив: Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Касаев (Янбаев, 90+3), Тарасов, Миранчук, Ндинга (Михалик, 83), Самедов, Ниассе (Майкон, 73).



Предупреждения: Ерохин, 89.

Судья: Сергей Куликов (Саранск).