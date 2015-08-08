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РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Урал»

8 августа 2015, 18:55
17

В матче четвертого тура РФПЛ сошлись «Урал» и «Локомотив». «Железнодорожники» приехали в Екатеринбург в ранге безусловного фаворита, но и от «Урала» многие ждали сюрприз. И сюрприз в первом тайме был, но вот только со знаком минус. Оборона «Урала» больше напоминала проходной двор, момент возникал за моментом, и на 28 минуте преимущество логично конвертировалось в гол: Александр Самедов в попытке сделать навес со штрафного отправил круглого точно в сетку ворот. На 39 минуте Умар Ниассе показал, что и с игры «Локомотив» может сегодня забить, отправив мяч точно под перекладину. Во втором тайме после ряда замен «Урал» немного встрепенулся, и на 72 минуте Александр Ерохин после подачи углового перебросил Гильерме, вышедшего из ворот. Когда казалось, что «Урал» может попробовать зацепиться за одно очко, «Локомотив» сумел увеличить преимущество: на 91 минуте матча Майкон, вышедший на замену, головой отправил мяч в ворота «Урала» после подачи Виталия Денисова.



8 августа. Екатеринбург. Стадион «Центральный»
Урал (Екатеринбург) - Локомотив (Москва) - 1:3 (0:2) Текстовый онлайн матча
Голы: 0:1 — Самедов, 28; 0:2 — Ниассе, 39; 1:2 — Ерохин, 72; 1:3 — Майкон, 90+1.
Урал: Арапов, Хозин, Мартынович, Фонтанельо, Кулаков, Сапета (Асеведо, 61), Емельянов, Ерохин Бурмистров (Дорожкин, 80), Лунгу (Ставпец, 59), Манучарян.
Локомотив: Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Касаев (Янбаев, 90+3), Тарасов, Миранчук, Ндинга (Михалик, 83), Самедов, Ниассе (Майкон, 73).

Предупреждения: Ерохин, 89.
Судья: Сергей Куликов (Саранск).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал
Комментарии (17)
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Nesterenko
1439049472
С победой локо! Неплохой матч.
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cpartak60
1439049757
локо с победой!
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Rustam aka OkS
1439049860
Я верил в них!Красиво сыграли железнодорожники!
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Тот еще Бобер
1439050472
содержание игры пока оставляет желать лучшего у Локо. подожду пока с оптимизмом, но результат конечно куда приятнее, чем его отсутствие
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Антибиотик
1439052233
С победой Локо!!! Уралу удачи!
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Old_mole
1439060269
Просто молодцы! Очень радует на старте Локо! Так держать!!!
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blackhorse
1439063212
ураЛ-продаЛ
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Marizza
1439065782
Молодцом ! Так держать)) Оля поставила высокую задачу
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kixer
1439065808
С Победой братья Паравозы!!!! Игра вроде мало помалу налаживается.
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Vector
1439069667
Удивительно!!! Майкон начал даже забивать начал. Бодрое начало, я доволен!
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