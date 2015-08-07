«Росгосстрах» снова станет спонсором РФПЛ

Страховая компания «Росгосстрах» с существенной долей вероятности станет новым спонсором РФПЛ. Соответствующий договор должен быть подписан на следующей неделе. Вероятно, что крупная организация возьмет под свой патронаж и непосредственно Российский футбольный союз. Соглашение с «Росгосстрахом» будет заключено на три года. Напомним, что страховщики уже были спонсорами лиги с 2006-го по 2011-й год. Предыдущим генеральным партнером РФПЛ была компания СОГАЗ.

«Приход СОГАЗа в российский футбол совпал с приходом на пост президента РФС Сергея Фурсенко, близкого «Газпрому» чиновника. Ясно было, что после того, как ушел из РФС Фурсенко, потом не продлил контракт «Газпром», уйдет в конце концов и СОГАЗ. Это и произошло», – сообщил источник.