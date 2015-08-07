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    «Росгосстрах» снова станет спонсором РФПЛ

    Страховая компания «Росгосстрах» с существенной долей вероятности станет новым спонсором РФПЛ. Соответствующий договор должен быть подписан на следующей неделе. Вероятно, что крупная организация возьмет под свой патронаж и непосредственно Российский футбольный союз. Соглашение с «Росгосстрахом» будет заключено на три года. Напомним, что страховщики уже были спонсорами лиги с 2006-го по 2011-й год. Предыдущим генеральным партнером РФПЛ была компания СОГАЗ.

    «Приход СОГАЗа в российский футбол совпал с приходом на пост президента РФС Сергея Фурсенко, близкого «Газпрому» чиновника. Ясно было, что после того, как ушел из РФС Фурсенко, потом не продлил контракт «Газпром», уйдет в конце концов и СОГАЗ. Это и произошло», – сообщил источник.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.08.2015 07:23
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    Комментарии (6)
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    Анжи_Монако_05
    1438922893
    Пока одни клоуны спонсируют других клоунов - у нас ОСАГО дорожает. Шикарно!
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    GINSTOP
    1438925301
    Хорошо
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    морозз
    1438932094
    Денег надо больше...Мутко пришёл, батька РФС! Блин!
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    UniverseArta
    1438936857
    Рос-гос-страх все правильно сделал!)
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    Krasnodar 123
    1438940757
    С паршивой овцы хоть шерсти клок, хоть сколько то отстегнут мироеды из Росгосстраха.
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    ologreds
    1694997458
    numo438072
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