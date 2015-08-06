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    Три игрока «Милана» получили травмы на «Ауди Кап»

    Сразу три игрока «Милана» получили травмы на товарищеском турнире «Ауди Кап», который завершился в Мюнхене. Напомним, подопечные Синиши Михайловича проиграв "Баварии" и "Тоттенхэму" и заняли последнее место.


    В матче за третье место против «Тоттенхэма» травму получил полузащитник Риккардо Монтоливо, повредивший шею, после чего игрок был госпитализирован.

    Ранее, в полуфинальной встрече с «Баварией» получили травму еще два игрока «Милана»: нападающий М’Байе Ньянг и защитник Кристиан Сапата. По поводу Ньянга клуб сообщил, что у него травма пятой плюсневой кости на правой ноге. О сроках восстановления игрока данных пока нет.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    06.08.2015 09:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +296

      Raulya 6 августа 2015, 12:15

      С началом нового сезона называется((((

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