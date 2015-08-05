Ринат Билялетдинов дал оценку новичкам «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о дебюте в команде защитника Маурисио Лемоса и полузащитника Динияра Билялетдинова.

«Лемос сыграл практически безупречно, кроме единственного случая, когда заигрался, освободил зону, туда ворвался Юра Мовсисян и забил гол. Но он еще молод и наверно свой лимит ошибок еще не исчерпал. Потенциал виден, ясно, что это игрок основной обоймы. Что касается Билялетдинова, то с учетом недельной работы в нужном режиме сказывается на готовности играть в два тайма и готовности к интенсивной игре. В принципе также и с Лемосом. Он участвовал в Панамериканских играх, где был удален. Практики недостаточно и нужно подтягивать отдельные элементы. Два дебютанта вовремя оказались в коллективе. Трансферное окно открыто, и мы ищем пополнение», - поведал специалист.