Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ринат Билялетдинов дал оценку новичкам «Рубина»

    Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о дебюте в команде защитника Маурисио Лемоса и полузащитника Динияра Билялетдинова.

    «Лемос сыграл практически безупречно, кроме единственного случая, когда заигрался, освободил зону, туда ворвался Юра Мовсисян и забил гол. Но он еще молод и наверно свой лимит ошибок еще не исчерпал. Потенциал виден, ясно, что это игрок основной обоймы. Что касается Билялетдинова, то с учетом недельной работы в нужном режиме сказывается на готовности играть в два тайма и готовности к интенсивной игре. В принципе также и с Лемосом. Он участвовал в Панамериканских играх, где был удален. Практики недостаточно и нужно подтягивать отдельные элементы. Два дебютанта вовремя оказались в коллективе. Трансферное окно открыто, и мы ищем пополнение», - поведал специалист.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2015 19:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 6 августа 2015, 20:22

      хехе. не туды отпостил,однако.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 6 августа 2015, 20:22

      унылые нули на табло в Казани .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 6 августа 2015, 20:11

      сынка надо двигать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Katt 5 августа 2015, 22:05

      Очень хочется верить, что Рубин наберет ход, а то в начале сезона было что-то несуразное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 августа 2015, 20:03

      В ЛЕ не облажайся, главное... усиления никакого!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11