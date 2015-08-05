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    Ринат Билялетдинов дал оценку новичкам «Рубина»

    Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о дебюте в команде защитника Маурисио Лемоса и полузащитника Динияра Билялетдинова.

    «Лемос сыграл практически безупречно, кроме единственного случая, когда заигрался, освободил зону, туда ворвался Юра Мовсисян и забил гол. Но он еще молод и наверно свой лимит ошибок еще не исчерпал. Потенциал виден, ясно, что это игрок основной обоймы. Что касается Билялетдинова, то с учетом недельной работы в нужном режиме сказывается на готовности играть в два тайма и готовности к интенсивной игре. В принципе также и с Лемосом. Он участвовал в Панамериканских играх, где был удален. Практики недостаточно и нужно подтягивать отдельные элементы. Два дебютанта вовремя оказались в коллективе. Трансферное окно открыто, и мы ищем пополнение», – поведал специалист.

    Источник: ФК «Рубин»

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    05.08.2015 19:38
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    Комментарии (6)
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    VIPded
    1438794210
    В ЛЕ не облажайся, главное... усиления никакого!!!
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    Katt
    1438801546
    Очень хочется верить, что Рубин наберет ход, а то в начале сезона было что-то несуразное
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    proеzd2
    1438881119
    сынка надо двигать.
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    proеzd2
    1438881730
    унылые нули на табло в Казани .
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    proеzd2
    1438881754
    хехе. не туды отпостил,однако.
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    ologreds
    1694997468
    numo437912
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