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    Назаров: «Спартак» стал нащупывать свою игру»

    Известный актер Дмитрий Назаров, давний болельщик московского «Спартака», поделился своими ожиданиями от понедельничного матча команды в рамках третьего тура РФПЛ против казанского «Рубина».
    «Конечно, иду с сыном и друзьями на футбол. Ничего другого, кроме победы, не жду. Хотя в последнее время это рискованно. В последнее время «Спартак» стал нащупывать свою игру, есть повод для куража, надежды и оптимизма. Учитывая, что «Рубин» не очень удачно стартовал, настроение перед игрой позитивное», – сказал Назаров в эфире радио «КП».

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    03.08.2015 16:19
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    Комментарии (5)
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    ФК Зенит всея Руси
    1438611621
    Практически каждый встречный алкаш -- обязательно глорит за СпаМ. Что-то такое их там притягивает.
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    feel_this_sheet
    1438612492
    и нащупал что-то теплое, мягкое и зловонное;) но вообще удачи аленичеву, может неплохой тренер получиться.
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    maxon1256
    1438621190
    задолбали, от краснодара отскочили, теперь Алинечеву пол страны от[ Соблюдайте правила]готово
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    ologreds
    1694997486
    numo437666
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