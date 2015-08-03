Назаров: «Спартак» стал нащупывать свою игру»

Известный актер Дмитрий Назаров, давний болельщик московского «Спартака», поделился своими ожиданиями от понедельничного матча команды в рамках третьего тура РФПЛ против казанского «Рубина».
«Конечно, иду с сыном и друзьями на футбол. Ничего другого, кроме победы, не жду. Хотя в последнее время это рискованно. В последнее время «Спартак» стал нащупывать свою игру, есть повод для куража, надежды и оптимизма. Учитывая, что «Рубин» не очень удачно стартовал, настроение перед игрой позитивное», – сказал Назаров в эфире радио «КП».
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