Эдуардо: «Были готовы к тому, что «Говерла» поставит «автобусный парк»

Нападающий «Шахтера» Эдуардо поделился впечатлениями от победы своей команды над «Говерлой» в матче 3-го тура УПЛ. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «горняков», а один из голов забил хорват бразильского происхождения.

«Это мой второй гол после возвращения. Я очень счастлив. Мы были готовы к тому, что соперник уйдет в глухую оборону. Думаю, если бы мы забили еще в первой половине, результат был бы совсем другим. Но мы просматривали предыдущие поединки ужгородцев, против «Днепра» и «Ворсклы», и были готовы к тому, что они «поставят автобусный парк», как говорил их тренер. Это только добавило нам мотивации. Притом что главный тренер проводит постоянную ротацию состава, посмотрите: в пяти поединках мы пропустили только один мяч, и то с пенальти. Это хорошая практика: те футболисты, которые постоянно играют, могут отдохнуть, а другие – проявить себя. И взгляните на результат – он положительный!», - приводит слова Эдуардо официальный сайт «Шахтера».