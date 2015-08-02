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    Эдуардо: «Были готовы к тому, что «Говерла» поставит «автобусный парк»

    Нападающий «Шахтера» Эдуардо поделился впечатлениями от победы своей команды над «Говерлой» в матче 3-го тура УПЛ. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «горняков», а один из голов забил хорват бразильского происхождения.

    «Это мой второй гол после возвращения. Я очень счастлив. Мы были готовы к тому, что соперник уйдет в глухую оборону. Думаю, если бы мы забили еще в первой половине, результат был бы совсем другим. Но мы просматривали предыдущие поединки ужгородцев, против «Днепра» и «Ворсклы», и были готовы к тому, что они «поставят автобусный парк», как говорил их тренер. Это только добавило нам мотивации. Притом что главный тренер проводит постоянную ротацию состава, посмотрите: в пяти поединках мы пропустили только один мяч, и то с пенальти. Это хорошая практика: те футболисты, которые постоянно играют, могут отдохнуть, а другие – проявить себя. И взгляните на результат – он положительный!», - приводит слова Эдуардо официальный сайт «Шахтера».
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    Источник: ФК «Шахтер»

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    02.08.2015 10:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 11:56

      Шахтер хорош в начале этого сезона, несмотря на то , что распродали своих лидеров.

      0
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 2 августа 2015, 10:51

      Поки Шахта гра у найсильніший футбол в УПЛ. Динамо, Дніпро і Зоря трохи відстають у зігранності.

      1
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 2 августа 2015, 10:21

      подвели ,ставка сгорела минимум 3 надо было забивать.

      0
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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 2 августа 2015, 10:17

      не автобусный а трамвайно-троллейбусный

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 2 августа 2015, 10:06

      По-русски сказал?

      0
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 10:06

      Готовы играть против Челси.

      1
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