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    • Эдуардо: «Были готовы к тому, что «Говерла» поставит «автобусный парк»

    Эдуардо: «Были готовы к тому, что «Говерла» поставит «автобусный парк»

    Нападающий «Шахтера» Эдуардо поделился впечатлениями от победы своей команды над «Говерлой» в матче 3-го тура УПЛ. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «горняков», а один из голов забил хорват бразильского происхождения.

    «Это мой второй гол после возвращения. Я очень счастлив. Мы были готовы к тому, что соперник уйдет в глухую оборону. Думаю, если бы мы забили еще в первой половине, результат был бы совсем другим. Но мы просматривали предыдущие поединки ужгородцев, против «Днепра» и «Ворсклы», и были готовы к тому, что они «поставят автобусный парк», как говорил их тренер. Это только добавило нам мотивации. Притом что главный тренер проводит постоянную ротацию состава, посмотрите: в пяти поединках мы пропустили только один мяч, и то с пенальти. Это хорошая практика: те футболисты, которые постоянно играют, могут отдохнуть, а другие – проявить себя. И взгляните на результат – он положительный!», – приводит слова Эдуардо официальный сайт «Шахтера».
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    Источник: ФК «Шахтер»

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    02.08.2015 10:03
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    Комментарии (7)
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    Portugal_fan7
    1438499179
    Готовы играть против Челси.
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    kidd-75
    1438499184
    По-русски сказал?
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    gооdbуegооdbоу
    1438499854
    не автобусный а трамвайно-троллейбусный
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    proеzd2
    1438500098
    подвели ,ставка сгорела минимум 3 надо было забивать.
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    SD-Podonok
    1438501881
    Поки Шахта гра у найсильніший футбол в УПЛ. Динамо, Дніпро і Зоря трохи відстають у зігранності.
    Ответить
    batik7_real_madrid_
    1438505806
    Шахтер хорош в начале этого сезона, несмотря на то , что распродали своих лидеров.
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    ologreds
    1694997495
    numo437516
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