Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Зенит» - «Терек» - на «Бомбардире»

    Программа 3-го тура Премьер-Лиги сегодняшнего игрового дня продолжится матчем «Зенит» - «Терек», которые сойдутся на «Петровском» в 17:00.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» - «Терек». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 16:21
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      Зидан95 1 августа 2015, 19:19

      ult vjb gjcns&

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Raulya 1 августа 2015, 18:49

      Блин у терека не оборона в проходной двор(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      antoha spartak 1 августа 2015, 17:51

      Терпеть не могу ЗЕНИТ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      MANSUR-95 1 августа 2015, 16:48

      Терек должен выиграть, удачи им.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      СоПер 1 августа 2015, 16:25

      В каком качестве видеотрансляции? Стоят они 70р ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      borz -for justice! 1 августа 2015, 13:33

      Как де теперь быть? Без аилтона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Zenit34 1 августа 2015, 13:03

      Вперёд Зенит! Вперёд за Питер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:56

      рекламный спам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      serg118 1 августа 2015, 11:54

      интересно, а по общедоступным каналам теперь все, даже домашние матчи не показывают...?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      zyxel410 > serg118 1 августа 2015, 14:51

      Ну типа они ждут когда откроется новый канал и если там Зенит будут мало показывать,то возможно опять будут по Санкт-Петербургу транслировать.Вообщем ,скорее всего, в этом сезоне не будут.Ну или первую часть сезона.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Viktor41 > serg118 1 августа 2015, 18:36

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Artemio 1 1 августа 2015, 11:27

      Болеем за ТЕРЕК!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      lapinmaa > Artemio 1 1 августа 2015, 11:49

      Сочувствуем )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11