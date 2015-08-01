Видеотрансляция матча «Зенит» – «Терек» – на «Бомбардире»

Программа 3-го тура Премьер-Лиги сегодняшнего игрового дня продолжится матчем «Зенит» – «Терек», которые сойдутся на «Петровском» в 17:00.



У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.



Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Терек». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!

