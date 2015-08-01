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    • Видеотрансляция матча «Зенит» – «Терек» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Зенит» – «Терек» – на «Бомбардире»

    Программа 3-го тура Премьер-Лиги сегодняшнего игрового дня продолжится матчем «Зенит» – «Терек», которые сойдутся на «Петровском» в 17:00.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Терек». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 16:21
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    Комментарии (14)
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    serg118
    1438419259
    интересно, а по общедоступным каналам теперь все, даже домашние матчи не показывают...?
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    Danik007
    1438422992
    рекламный спам
    Ответить
    Zenit34
    1438423419
    Вперёд Зенит! Вперёд за Питер!
    Ответить
    borz -for justice!
    1438425223
    Как де теперь быть? Без аилтона
    Ответить
    СоПер
    1438435540
    В каком качестве видеотрансляции? Стоят они 70р ?
    Ответить
    MANSUR-95
    1438436885
    Терек должен выиграть, удачи им.
    Ответить
    antoha spartak
    1438440684
    Терпеть не могу ЗЕНИТ.
    Ответить
    Raulya
    1438444184
    Блин у терека не оборона в проходной двор(((
    Ответить
    Зидан95
    1438445977
    ult vjb gjcns&
    Ответить
    ologreds
    1694997501
    numo437405
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