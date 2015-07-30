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    Рафаэль Бенитес: «Милан» будет успешен в будущем»

    Главный тренер мадридского «Рела» Рафаэль Бенитес перед матчем Международного кубка чемпионов против «Милана» выразил уверенность, что у игроков итальянской команды хорошее будущее.

    «Мне очень нравится «Милан». Изменения в их руководстве означают, что они по-прежнему очень амбициозны и хотят становиться лучше. У них есть классные игроки и классный тренер, который проделал огромную работу в прошлом сезоне в «Сампдории». Я не сомневаюсь, что они будут успешны в будущем», - цитирует слова Бенитеса Goal.
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    Источник: Goal.com

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    30.07.2015 11:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 30 июля 2015, 16:55

      Ты за Милан не волнуйся, ты за Реал волнуйся!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 30 июля 2015, 14:08

      Когда сам Рафа возглавит Милан? Если так,то никогда Милан успеха не добьется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 13:44

      когда-то будут

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      MU 92 30 июля 2015, 13:43

      пусть так и будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 30 июля 2015, 13:40

      Хочется верить
      Forza Milan!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      olzhyk 30 июля 2015, 13:35

      через 4-5 лет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      MU 92 30 июля 2015, 12:22

      )))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -100

      серИт 30 июля 2015, 12:14

      е бать мылян, парма наше все

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 30 июля 2015, 12:08

      я тоже на это надеюсь. Великий клуб

      1
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    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 12:06

      Милан отличный клуб с хорошими традициями и историй, но её одним словом угробили..

      -1
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