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    Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика в финале расправилась с Ямайкой

    Финальным матчем завершился очередной розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ.
    27 июля. Филадельфия. Стадион «Линкольн Файенешел Филд»
    Ямайка - Мексика - 1:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — Гуардадо, 31; 0:2 - Корона, 47; 0:3 - Перальта, 61; 1:3 - Мэттокс, 80.
    Мексика: Очоа, Агилар, Лайун, Маса, Аланис, Рейес, Дуэньяс (Ороско, 86), Х. дос Сантос, Корона (Эскивель, 62), Гуардадо (Нило, 62), Перальта.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2015 06:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 28 июля 2015, 09:37

      Не сомневался в этом:)

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      Рейтинг: +287

      vane4ek 27 июля 2015, 10:16

      Красавцы мексиканцы!) Ждем в 2017 на Кубке Конфедераций!)

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      Рейтинг: +10

      град=петра > vane4ek 27 июля 2015, 10:51

      плюсую!

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      Рейтинг: +111

      Rusti 27 июля 2015, 08:39

      Мексику с победой!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 08:02

      Ни шатко ни валко начали турнир и, в итоге, стали победителями. Мои поздравления!

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 27 июля 2015, 07:35

      А разве могло быть наоборот. Мексику с победой!

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 27 июля 2015, 07:04

      Ну ни США, так Мексика! К тому же эта сборная уже давно это заслужила. Вела, Чичарито, Дос Сантос, Гуардадо. Неплохая сборная, ничего не скажешь) Поздравляю эту команду с победой и титулом!

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      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 > alessios1990 27 июля 2015, 10:46

      Где ты Чичарито там увидел?

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Barcelonec003 27 июля 2015, 17:02

      Там он не играл, а вообще он заслуживает чтобы там играть!

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      Рейтинг: +396

      Venezuela > alessios1990 27 июля 2015, 19:34

      А с чего ты взял, что заслуживает? Он давно в сборной запасной. Сдулся уже много лет как.

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