«Краснодар» - «Спартак»: составы команд

Стали известны заявки «Краснодара» и московского «Спартака» на воскресный матч второго тура РФПЛ (20:00 по Москве).
«Краснодар»: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Торбинский, Мамаев, Петров, Ахмедов, Перейра, Смолов, Ари.
Запасные: Синицын, Кавлинов, Енджейчик, Страндберг, Быстров, Лаборде, Батютин, Вандерсон.
«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Боккетти, Ромуло, Таски, Широков, К. Комбаров, Глушаков, Попов, Мовсисян, Промес.
Запасные: Песьяков, Митрюшкин, Гранат, Зотов, Джано, Озбилиз, Яковлев, Давыдов, Зе Луиш.
На «Бомбардире» вы можете заказать видеотрансляцию матча или ограничиться текстовым репортажем в исполнении Андрея Ерофеева.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
На «Бомбардире» вы можете заказать видеотрансляцию матча или ограничиться текстовым репортажем в исполнении Андрея Ерофеева.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
Источник: РПЛ