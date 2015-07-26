«Краснодар» - «Спартак»: составы команд

Стали известны заявки «Краснодара» и московского «Спартака» на воскресный матч второго тура РФПЛ (20:00 по Москве).

«Краснодар»: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Торбинский, Мамаев, Петров, Ахмедов, Перейра, Смолов, Ари.

Запасные: Синицын, Кавлинов, Енджейчик, Страндберг, Быстров, Лаборде, Батютин, Вандерсон.

«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Боккетти, Ромуло, Таски, Широков, К. Комбаров, Глушаков, Попов, Мовсисян, Промес.