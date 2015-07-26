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    • Валерий Рейнгольд: «В «Спартаке» есть футболисты, способные заменит Хурадо»

    Валерий Рейнгольд: «В «Спартаке» есть футболисты, способные заменит Хурадо»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от поединка 2-го тура РФПЛ, в котором москвичи сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 26 июля, начало в 20:00 по мск. времени.

    «У меня нет никаких тревожных ощущений перед матчем. Определенные выводы из первого тура Аленичев должен был сделать. Очень медлителен был в защите Таски. Ожидаю появления Граната, и не исключаю, что «Спартак» сыграет в три центральных защитника.

    Уход Хурадо? Разве это был великий футболист, на котором все строилось? Нет, он ушел, насильно никого держать не надо. У «Спартака» есть футболисты, способные его заметить. Тот же Давыдов или Ананидзе», – сказал Рейнгольд.

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    Источник: «Советский спорт»

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    26.07.2015 11:18
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    Комментарии (10)
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    порт
    1437899459
    У меня нет никаких тревожных ощущений перед матчем ============================== Страх потерял?
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    sir_Alex
    1437900166
    Великих в "Спартаке" уже давно нет. Как и во всём российском футболе
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    Поц
    1437902749
    У \"Спартака\" есть футболисты... Звучит, как хохма. Спартак сегодня словит традиционные 4:0 и спартачи увлеченно начнут искать нового тренера.
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    stavr74
    1437908047
    возможно и прав
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    red-white-power
    1437908300
    "заменит", ахахах
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    mgordeev
    1437919453
    не уверен.
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    ologreds
    1694997540
    numo436824
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