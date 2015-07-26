Валерий Рейнгольд: «В «Спартаке» есть футболисты, способные заменит Хурадо»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от поединка 2-го тура РФПЛ, в котором москвичи сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 26 июля, начало в 20:00 по мск. времени.



«У меня нет никаких тревожных ощущений перед матчем. Определенные выводы из первого тура Аленичев должен был сделать. Очень медлителен был в защите Таски. Ожидаю появления Граната, и не исключаю, что «Спартак» сыграет в три центральных защитника.





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Уход Хурадо? Разве это был великий футболист, на котором все строилось? Нет, он ушел, насильно никого держать не надо. У «Спартака» есть футболисты, способные его заметить. Тот же Давыдов или Ананидзе», – сказал Рейнгольд.