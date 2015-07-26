Бывший арбитр: «Арбитрам дают все. И закончим на этом»

Бывший украинский арбитр Олег Орехов, пожизненно отстраненный УЕФА от футбольной деятельности в 2010-м году, рассказал о коррупции украинского судейского корпуса и аферах администраторов футбольных клубов.
«Арбитрам дают все. И закончим на этом. Есть еще одна схема. Клубы просят арбитра помочь и говорят: «Мы тебя за это отблагодарим». Арбитр помогает, а ему говорят: «Вы знаете, мы Вам ничего не дадим, потому что у нас администратор дачу строит». У меня было так.
Я судил игру «Металлист» – «Шахтер», после которой начались все проблемы. Это была игра за второе место, 2009 год, 15 марта. Игорь Валерьевич (Коломойский) звонит Ярославскому и говорит: «Друг, вот будет Орехов судить». А он говорит: «Мне все равно, кто будет судить». Я отсудил игру, назначил пенальти, который не понравился. Халамендык (ассистент арбитра) отменил мяч чистый, который «Металлист» забил при счете 2:0. Не я отменил. И потом, пока я ехал в Киев, я «взял» 500 тысяч, потом 300 тысяч... Но я не брал ни 500 тысяч, ни 300, я могу официально это сказать. И разговора не было ни с одной, ни с другой командой. Потому что и там, и там у меня были хорошие отношения. Но этому до сих пор никто не верит, вот же в чем вопрос. Но администратор «Шахтера» купил где-то в Чехии, говорят, целую гости ницу», – сказал Орехов.
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